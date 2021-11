Ligue 1 : Paris Saint-Germain schickt Draxler zur Reha nach Katar

Der französische Spitzenclub Paris Saint-Germain schickt den deutschen Fußball-Nationalspieler Julian Draxler zur Behandlung seiner Oberschenkelverletzung nach Katar.

Doha | Der Ex-Schalker soll dort unter besten Bedingungen seine Reha bestreiten, teilte PSG mit. Draxler hatte zuletzt beim Training der Nationalmannschaft eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel erlitten. Bundestrainer Hansi Flick hatte bereits prophezeit, dass der Mittelfeldspieler einige Zeit ausfallen werde. Draxler wird in Katar in der Aspetar-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.