Conmebol Libertadores : Palmeiras gewinnt zweite Copa Libertadores in Folge

Der ehemalige Kölner Fußball-Profi Deyverson hat Palmeiras São Paulo zur Copa Libertadores geschossen.

Montevideo | Der 30-Jährige, der 2015 kurze Zeit in Köln gespielt hatte, traf im Finale in Montevideo gegen Flamengo Rio de Janeiro in der 95. Minute der Verlängerung zum 2:1-Endstand. Nach 90 Minuten hatte es zwischen beiden brasilianischen Mannschaften 1:1 gestanden. São Paulo verteidigte damit erfolgreich den Titel der südamerikanischen Variante der Champions L...

