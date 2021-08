2. Liga : Paderborn beendet Erfolgsserie von Aufsteiger Dresden

Ein effektiver SC Paderborn hat die saisonübergreifend elf Spiele andauernde Erfolgsserie von Dynamo Dresden beendet.

Dresden | Die Ostwestfalen gewannen am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 3:0 (3:0) in Dresden und übernahmen Platz zwei. Sven Michel (8.) und Kai Pröger (24., 26. Minute) trafen vor 16.000 Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion schon in der ersten Halbzeit. Dresdens Robin Becker sah nach einer Notbremse gegen Mar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.