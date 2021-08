Ligue 1 : PSG-Heilsbringer: König Messi hält im Prinzenpark Hof

Die Begegnung gegen Racing Straßburg war für Paris Saint-Germain das erste Spiel seit der Verpflichtung von Lionel Messi. Beim Auftritt des Superstars war das Spiel dann auch nur Beiwerk.

Paris | Als Lionel Messi an diesem warmen Sommerabend um 20.13 Uhr in Jeans und weißem T-Shirt den Rasen des Pariser Prinzenparks betrat, erschütterte eine Urgewalt an Emotionen das neue Wohnzimmer des Superstars. Minutenlang sangen, brüllten, sprangen und tanzten die Fans von Paris Saint-Germain im erstmals seit Februar 2020 ausverkauften Stadion vor Glüc...

