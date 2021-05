Relegation-Hinspiel : Heimsieg gegen Osnabrück: Ingolstadt vor Zweitliga-Rückkehr

Zweimal scheiterte Ingolstadt in den letzten beiden Jahren in der Relegation. Diesmal stehen die Chancen deutlich besser. Nach einem 3:0 im Hinspiel haben die Schanzer eine perfekte Ausgangsposition.

Ingolstadt | Jetzt kann den FC Ingolstadt nur noch ein Relegationsfluch aufhalten! Ein Jahr nach ihrem Last-Minute-Trauma stehen die Schanzer vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Angefeuert von 250 Zuschauern in der heimischen Arena bezwangen die Ingolstädter am Donnerstag im Relegations-Hinspiel den harmlosen Noch-Zweitligisten VfL Osnabrück völlig v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.