WM-Qualifikation : Niederlande und Italien zittern: Endspiel vor Geisterkulisse

Im Rennen um die WM-Tickets müssen einige der Favoriten-Teams bis zum letzten Spiel bangen. Sowohl Italien als auch die Niederlande verpassen den vorzeitigen Sprung nach Katar.

Gradski Stadion pod Goricom | Italien in Belfast unter Druck, die Niederlande im Kuip von Rotterdam mit einem Endspiel vor Geisterkulisse. Die beiden Schwergewichte des europäischen Fußballs müssen bis zu den letzten Spielen um ihre direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar bangen. Enttäuschung machte sich in den Niederlanden breit, als das sicher scheinende WM-Ticket nach...

