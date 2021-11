Champions League : Niederlage in Sevilla: Wolfsburg droht Aus in Königsklasse

Jetzt wird es knifflig für den VfL Wolfsburg. Durch das 0:2 in Sevilla rutschen die Niedersachsen in der Champions League ans Tabellenende. Doch die Chance auf das Weiterkommen ist noch da.

Sevilla | Nach der ersten Niederlage unter der Regie des neuen Trainers Florian Kohfeldt droht dem VfL Wolfsburg das frühe Aus in der Champions League. Die Niedersachsen verloren am Dienstagabend beim FC Sevilla mit 0:2 (0:1) und gehen damit als Tabellenletzter der Gruppe G in den letzten Spieltag am 8. Dezember. Joan Jordán erzielte bereits in der zwölften ...

