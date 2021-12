Bundesliga : „Nicht der richtige Weg“: Freiburger Kritik Corona-Maßnahmen

Finanzvorstand Oliver Leki vom SC Freiburg hat die verschärften Einschnitte für Großveranstaltungen in Baden-Württemberg kritisiert.

Freiburg im Breisgau | „Wir befinden uns aktuell wieder in einer schwierigen Corona-Situation. Wie seit Beginn der Pandemie respektiert der SC Freiburg die politischen Vorgaben, setzt diese konsequent um und unterstützt in vielfältiger Weise die Bekämpfung der Pandemie“, sagte er in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten. „Nach unserer Einschätzung sind die für Baden-W...

