DFB-Team : Neuer fehlt beim ersten Mannschaftstraining in Hamburg

Noch ohne Kapitän Manuel Neuer hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die direkte Vorbereitung auf den Quali-Doppelpack gegen Rumänien und in Nordmazedonien aufgenommen.

Hamburg | Der 35-Jährige fehlte beim ersten Mannschaftstraining am Dienstag in Hamburg und absolvierte nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern am Sonntagabend eine Regenerationseinheit im Teamhotel. Bundestrainer Hansi Flick versammelte seine 22 weiteren Nationalspieler bei herbstlichem Wetter um kurz nach 11.00 Uhr auf dem Gelände des Zweitligisten Hamburger...

