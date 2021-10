Bundesliga : Neuer Wolfsburg-Coach Kohfeldt: Mannschaft ist intakt

Optimistischer Start: Wolfsburgs neuer Trainer Florian Kohfeldt hat trotz der sportlichen Krise beim VfL ein aus seiner Sicht funktionierendes Team vorgefunden.

Wolfsburg | „Man muss sich um diese Mannschaft keine Sorgen machen, was das Innenleben angeht“, sagte der 39-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag. Zuvor hatte er erstmals mit den Spielern des Fußball-Bundesligisten trainiert. „Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die aus meiner Sicht in sich intakt ist und die eine gewisse Orientierung brauch...

