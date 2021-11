Bundesliga : Neuer Rasen fürs Olympiastadion: Spuren nach Union-Spiel

Der im Conference-League-Spiel von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam (1:2) stark in Mitleidenschaft gezogene Rasen im Olympiastadion wird bis zum übernächsten Heimspiel von Hertha BSC erneuert.

Berlin | „Die gute Nachricht: wir bekommen einen neuen Rasen“, kündigte die Olympiastadion GmbH am Freitag bei Twitter an. „Die Schlechte: leider nicht bis Sonntag.“ Am Sonntag empfangen die Berliner in der Fußball-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN). Beide Mannschaften müssen sich auf einen holprigen Untergrund einstellen. Der Dauerregen hatte ...

