Serie A : Neapel gibt erstmals Punkte ab - Platzverweis für Mourinho

Der SSC Neapel hat am neunten Spieltag in der italienischen Fußball-Meisterschaft erstmals Punkte eingebüßt.

Rom | Der Spitzenreiter kam am Sonntag nicht über ein 0:0 bei der AS Rom hinaus. Roma-Trainer José Mourinho wurde in der Schlussphase offenbar wegen Reklamierens vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt. Neapel ist zwar noch Spitzenreiter, bleibt aber nur dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Ex-Meister AC Mailand vorn. Die AS Rom ist ...

