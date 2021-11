Bundesliga : Nagelsmann wirbt um Süle - Tendenz zu Wechsel nach England

Trainer Julian Nagelsmann wirbt weiter um einen Verbleib von Fußball-Nationalspieler Niklas Süle beim FC Bayern München über das Saisonende hinaus.

München | Der 26 Jahre alte Verteidiger spiele wieder „eine tragende Rolle“ beim deutschen Rekordmeister und auch in der Nationalelf. „Wir sind in Gesprächen und werden in Gesprächen bleiben“, sagte Nagelsmann zum Stand bei Süle, der die Münchner im kommenden Sommer ablösefrei verlassen könnte. Süle liebäugelt nach einem Bericht des „Kicker“ mit einem Wechse...

