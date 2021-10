Champions League : Nagelsmann hofft weiter auf Hernández-Einsatz in Lissabon

Julian Nagelsmann hofft trotz der drohenden Haftstrafe für Lucas Hernández weiter auf einen Einsatz des Fußball-Weltmeisters in der Champions League.

Madrid | „Ich bin froh, wenn er am Mittwoch in Lissabon wieder zur Mannschaft stößt und dann spielen kann“, sagte der Trainer des FC Bayern im BR Fernsehen nach dem 5:1-Erfolg der Münchner bei Bayer Leverkusen. Hernández habe ein „herausragendes Spiel gemacht“, sagte Nagelsmann in der Sendung „Blickpunkt Sport“. Die Bayern wollen am 20. Oktober (21.00 Uhr) ...

