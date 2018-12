Nach Zusammenstoß mit Torhüter : Schwere Kopfverletzungen: Ex-BVB-Star Neven Subotic aus Krankenhaus entlassen

Während des Spiels seines AS Saint-Étienne prallte Ex-BVB-Spieler Neven Subotic mit seinem Keeper zusammen.

von dpa und Alexander Barklage

06. Dezember 2018, 16:15 Uhr

Bordeaux | Fußball-Profi Neven Subotic hat sich bei einem Zusammenprall am Kopf verletzt. Der langjährige Abwehrspieler von Borussia Dortmund, der seit Januar für den französischen Erstligisten AS Saint-Étienne spielt, stieß in der Ligapartie seines Teams am Mittwochabend bei Girondins Bordeaux unglücklich mit dem Knie seines Torwarts Stéphane Ruffier zusammen und musste blutüberströmt vom Platz gebracht werden.

Subotic hat Krankenhaus verlassen

Jetzt hat der Verein sich zur Verletzung von Subotic geäußert. "Der zentrale Verteidiger hat eine sehr gute Nacht verbracht. Er hat das Krankenhaus in Bordeaux bereits wieder verlassen", teilte der Klub in einer Pressemitteilung mit. Beim 29-Jährigen wurde ein "Kontroll-Scan" durchgeführt und das Ergebnis sei "beruhigend" gewesen, hieß es. "Nevens Rückkehr nach Saint-Etienne ist für den Abend geplant."

Tweet vom AS St. Etienne





Der Zusammenstoß im Video

Der BVB schickte dem 29 Jahre alten Subotic via Twitter Genesungswünsche. "Gute und vor allem ganz, ganz schnelle Besserung an Neven Subotic! Wir wissen, dass du ein Kämpfer bist und hoffen, dass du ganz bald wieder auf den Beinen bist."



