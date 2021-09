Spiel gegen Bochum : Nach Sieglos-Serie: VfB-Coach Matarazzo fordert „Reaktion“

Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart hat sein Team nach dem schwachen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in die Pflicht genommen.

Stuttgart | „Es war nicht alles so rosig die letzten Wochen. Es war Sand im Getriebe“, sagte der 43-Jährige zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). „Es geht darum, eine Reaktion zu zeigen.“ Das Duell mit dem Aufsteiger sei wichtig für ihn, „um zu sehen: Was wollen wir? Was können wir?“. Der Fokus liege „nicht auf der Tabelle“, b...

