Ironie nach Zittersieg : Kurioser Auftritt von Bayern-Sportdirektor Salihamidzic: "Haben ein Riesenspiel gemacht"

Nach der blamablen Leistung der Bayern in Bochum glänzt Sportdirektor Salihamidzic mit einem eigenwilligen Auftritt.

von Alexander Barklage und dpa

30. Oktober 2019, 14:23 Uhr

Bochum | Nach der abgewendeten Pokal-Blamage beim VfL Bochum hat Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic einen eigenwilligen Auftritt hingelegt. "Top-Abend, top, top... Gut, richtig gut. Wir haben ein Riesenspiel gemacht", sagte Salihamidzic kopfschüttelnd und voller Ironie in den Katakomben nach der Partie zunächst zu Journalisten.





Das Video wurde nach dem mühsamen 2:1 der Münchner am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals im Internet verbreitet. Salihamidzic sagte später noch: "Ich bin einfach aus Freundlichkeit rausgekommen. Und jetzt könnt ihr mich auch wieder nach Hause gehen lassen. Okay? Es war ein Spiel, das wir schnell abhaken müssen."