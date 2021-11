EM-Qualifikation : Nach Pleite gegen Polen: U21 will „Reaktion“ zeigen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft will nach einer ihrer höchsten Niederlagen überhaupt schnell eine Reaktion zeigen.

Ingolstadt | „Aus solchen Situationen muss man einfach Dinge mitnehmen, muss dazu lernen“, sagte Trainer Antonio Di Salvo nach dem 0:4 in der EM-Qualifikation in Großaspach gegen Polen. Höher verlor eine deutsche U21 nur bei der EM 2015 beim 0:5 gegen Portugal. „Es läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht und man muss gegen Widerstände angehen“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.