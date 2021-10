Europa Conference : Nach Mourinhos Alptraumabend: Roms Team-Würde versunken

Nach der wohl größten Blamage seiner Karriere hat Startrainer José Mourinho auch von den Medien einiges einstecken müssen.

Rom | „Die Roma sieht im Nordmeer ihre Team-Würde versinken“, schrieb die Zeitung „La Repubblica“ nach der 1:6-Auswärtsniederlage des italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom gegen den norwegischen Club FK Bodö/Glimt in der Europa Conference League. Rom sei in „norwegischen Toren ertrunken“, titelte der „Corriere della Sera“. Mourinho, auch „The Special...

