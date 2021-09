Nationalmannschaft : Nach Fußverletzung: Gosens zu Untersuchungen nach Stuttgart

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens muss sich nach seiner im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein zugezogenen Fußverletzung weiteren Untersuchungen unterziehen.

St. Gallen | Der 27-Jährige reiste am Freitagmorgen noch vor der Mannschaft aus St. Gallen zurück nach Stuttgart, wo einen Tag nach dem 2:0 die endgültige Diagnose über die Schwere der Blessur am linken Fuß festgestellt werden soll. Ein Einsatz des linken Außenverteidigers von Atalanta Bergamo im nächsten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an ...

