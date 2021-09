Bayern-Profis : Musiala und Ulreich verletzen sich im Training

Jungstar Jamal Musiala und Ersatztorhüter Sven Ulreich haben sich im Training des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München verletzt.

München | Musiala erlitt eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk, Ulreich zog sich eine Innenband-Teilverletzung am rechten Kniegelenk zu, teilte der Club mit. Wie lange die beiden Akteure ausfallen, ist unklar. Wie die „Bild“-Zeitung (online) zuvor berichtet hatte, humpelte der 18-jährige Musiala nach einem Foul mit einem Tape am Sprunggelenk in die K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.