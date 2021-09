EM-Qualifikation : Moukoko jüngster deutscher U21-Torschütze

Nach dem Rekord als jüngster deutscher U21-Nationalspieler hat sich Youssoufa Moukoko auch die Bestmarke als jüngster DFB-Torschütze in dieser Altersklasse gesichert.

Frankfurt am Main | Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 in der EM-Qualifikation gegen San Marino holte sich das 16 Jahre alte Ausnahmetalent den Rekord von Julian Draxler, der 2011 im Alter von fast 18 Jahren sein Tor-Debüt in der Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gefeiert hatte. Die jüngsten deutschen U21-Torschützen: Spieler ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.