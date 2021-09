Premier League : Mit Werner in der Startelf: Chelsea verliert gegen City

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat am 6.

London | Spieltag der englischen Premier League die erste Niederlage der Saison kassiert. Im Spitzenspiel gegen Fußballmeister Manchester City unterlagen die von Thomas Tuchel trainierten Londoner zuhause mit 0:1 (0:0). In der von Taktik geprägten Partie an der Stamford Bridge erzielte Gabriel Jesus in der 53. Minute den Treffer für die Gäste. Durch den Sie...

