Paris Saint-Germain : Messi wieder glücklich: „Wahnsinn seit meiner Ankunft“

Die Fans bekommen ihn bei der Vorstellung nur kurz zu sehen. Die Bilder aber beeindrucken auch Lionel Messi. Und doch ist es nur ein Vorgeschmack. Seine Präsentation wird zu einer einzigen Huldigung.

Paris | Ohrenbetäubender Lärm, bengalische Feuer, Fans in Ekstase: Fast schon ehrfürchtig ließ sich Lionel Messi vor dem Parc des Princes feiern. Zaghaft legte er sich einen Schal seines neuen Arbeitgebers um, lehnte sich auf die Absperrung und schaute im schicken Anzug kurz und ungläubig in die Massen. Was er sich für seinen Abschied vom FC Barcelona gewü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.