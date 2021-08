Wechsel zu PSG fix : Messi-Show von Paris: „Geht es irgendwie besser als das??“

Ein Trikot, ein Ball, der Rasen des Prinzenpark-Stadions. Lionel Messi ist in seinem Element. Für nicht Wenige aber ein ungewohntes Bild. Messi, die Barça-Ikone im PSG-Dress. Spät am Abend wurde das Engagement des Superstars in Paris besiegelt.

Paris | Lionel Messi kann wieder richtig lächeln. Und wie: Was für viele lange unvorstellbar war, erledigte sich nach einer kleinen Geduldsprobe für die Fans von Paris Saint-Germain dann doch auf einmal ganz fix. „Geht es irgendwie besser als das??“, fragte der englische Ex-Fußballstar David Beckham. Wohl kaum: Messi spielt bis mindestens Ende Juni 2023 fü...

