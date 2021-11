Bundesliga : Mehrere positive Corona-Tests: RB Leipzig sagt Training ab

Das Coronavirus sorgt beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig weiterhin für Unruhe.

Leipzig | Am Dienstag waren Schnelltests bei mehreren Betreuern positiv, weshalb das Training abgesagt wurde. Um wie viele neue Fälle es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Alle Spieler unterzogen sich einem PCR-Test, die Ergebnisse werden am Mittwoch vorliegen. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet und vier positive Tests angeführt. Am Freitag muss Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.