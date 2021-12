Champions League : Mehrere Straftaten bei Dortmundspiel gegen Besiktas Istanbul

Der Besuch des Champions-League-Heimspiels vom BVB wird für einige Fans ein Nachspiel haben. Die Polizei hat rund um das Spiel mehrere Straftaten registriert.

Dortmund | Beim Champions-League-Heimspiel der Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul hat die Polizei mehrere Straftaten registriert. So hätten etwa mehrere Anhänger des Istanbuler Fußballclubs Pyrotechnik in der Stadt und im Stadion gezündet, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Daraufhin leitete die Polizei Strafverfahren wegen Verstößen geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.