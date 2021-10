3. Liga : Mehrere Corona-Fälle: Waldhof-Spiel in München abgesagt

Der Drittligist SV Waldhof Mannheim hat wegen mehrerer Corona-Fälle im Team Personalsorgen. Das hat Konsequenzen für diesen Spieltag, hat der DFB nun entschieden.

Mannheim | Wegen mehrerer Corona-Fälle in der Mannschaft des Drittligisten SV Waldhof Mannheim ist das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München abgesagt worden. Einen entsprechenden Waldhof-Antrag auf eine Verlegung der für diesen Samstag (14.00 Uhr) angesetzten Partie nahm der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagvormittag an, wie beide Clubs und der Verband mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.