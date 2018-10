Nachfolger von Tayfun Korkut : Markus Weinzierl neuer Trainer des VfB Stuttgart: "Vom Potenzial überzeugt"

Markus Weinzierl ist neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart.

von Kim Patrick von Harling

09. Oktober 2018, 13:07 Uhr

Schnell wurde als Nachfolger von Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart der Name Markus Weinzierl gehandelt. Nun offiziell: Weinzierl wird neuer Trainer der Schwaben. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Der VfB ist ein großer Verein, der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet. Dennoch bin ich vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt", betont Weinzierl.

Das Tabellenschlusslicht trennte sich nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Hannover 96 von Korkut und reagierte so auf die sportliche Talfahrt. Weinzierl stand zuletzt beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Dort leitete der Coach von 2016 bis 2017 die Geschicke der Königsblauen. Zuvor hatte er an der Seitenlinie des FC Augsburg gestanden (2012 bis 2016). "Mit Markus Weinzierl haben wir einen absolut erfolgshungrigen Trainer verpflichtet, der die Bundesliga genau kennt und weiß, auf was es in unserer Situation ankommt. Unsere Gespräche waren vom ersten Moment an sehr vertraut und zielführend", schwärmt VfB-Sportvorstand Michael Reschke.





"Wir haben in einer für den VfB Stuttgart alles andere als einfachen Situation mit der nötigen Sorgfalt gehandelt und gleichzeitig zeitnah die Weichen für einen sportlichen Neustart gestellt", erklärt Präsident Wolfgang Dietrich. "Es freut uns, dass wir mit Markus Weinzierl einen erfahrenen und zugleich ambitionierten Cheftrainer verpflichten konnten und begrüßen ihn herzlich beim VfB."

Weinzierl ist beim VfB bereits der elfte Trainer in fünf Jahren. Und er dürfte auch für Manager Michael Reschke zum Gradmesser werden. Geht auch das Experiment mit Weinzierl schief, würde der Sportchef in die Kritik geraten. Die Glaubwürdigkeit des 61-Jährigen hat Kratzer abbekommen, seit er Korkut beurlaubte, obwohl er ihm noch wenige Stunden zuvor öffentlich das Vertrauen ausgesprochen hatte.

Für Weinzierl wird es in erster Linie darum gehen, der Mannschaft einen mutigeren Spielstil zu verpassen. Das Potenzial ist nicht nur dank der vielversprechenden Sommer-Transfers vorhanden. Dennoch hatte der VfB zuletzt unter Korkut in der Offensive kaum stattgefunden. Der biedere Spielstil mündete in einer sportlichen Krise die mit dem letzten Tabellenplatz ihren bisherigen Tiefpunkt in dieser noch jungen Spielzeit erreichte. Mit Weinzierl soll es nun wieder aufwärts gehen. Korkut hatte die Schwaben in der zurückliegenden Saison selbst vom Tabellenkeller in sichere Gefilde geführt, verpasste nur knapp die Qualifikation zur Europa League.