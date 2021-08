Bundesliga : Mann für eine Ära: Kimmich Zukunftschef der Bayern-„Bande“

Für Joshua Kimmich gehen die Bayern-Bosse auch in Corona-Zeiten an die Gehaltsobergrenze. Der Kapitän der Zukunft soll vorzeitig bis 2026 verlängern. Nach Urlaub und EM-Frust greift er jetzt neu an.

München | Diese Aussage war wieder typisch für Joshua Kimmich. Als der Nationalspieler bei der Teampräsentation des FC Bayern in der Münchner Fußball-Arena auf seine wohlverdienten Ferien angesprochen wurde, entgegnete der 26-Jährige was? „Wir hatten länger als erhofft Urlaub, leider. Weil wir früher aus der EM rausgegangen sind.“ Typisch Kimmich halt. Die T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.