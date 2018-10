Champions-League-Spiel in Neapel : Auswechslung in der 18. Minute: Liverpools Keita im Krankenhaus

Ob und wie lange Keita ausfällt, ist derzeit noch unklar.

von dpa

04. Oktober 2018, 06:27 Uhr

Neapel | Der frühere Bundesliga-Profi Naby Keita vom FC Liverpool ist wegen einer Rückenverletzung in ein Krankenhaus in Neapel gebracht worden. Dort habe sich der 23-Jährige einer Reihe von Untersuchungen unterzogen, teilte der englische Fußball-Erstligist in der Nacht zum Donnerstag mit.

Keita war bei der 0:1-Niederlage der Reds beim SSC Neapel in der Champions League am Mittwoch nach 18 Minuten ausgewechselt worden, weil er über Rückenschmerzen geklagt hatte. Es sei noch offen, ob Keita rechtzeitig zum Rückflug des Teams am Donnerstag die Klinik verlassen könne, hieß es.

Der Mittelfeldspieler war vor der Saison für 70 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. Wegen der Verletzung droht Keita nun dem Team von Trainer Jürgen Klopp im Spitzenspiel der Premier League gegen Tabellenführer Manchester City am Sonntag zu fehlen.