Stürmer-Vergleich : Lewandowski - Haaland: Nagelsmann verweist auf Konstanz

Julian Nagelsmann hat im Vergleich der Megastürmer mit Erling Haaland die Konstanz seines Münchners Robert Lewandowski hervorgehoben.

Dortmund | „'Lewy' hat über mehrere Jahre in der Bundesliga bewiesen, auf welch hohem Niveau er spielt und dass er ein herausragender Weltklassestürmer ist“, sagte Bayern-Coach Nagelsmann vor dem Supercup-Duell am Dienstag. „Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, Erling ist noch nicht so lange in der Bundesliga.“ Lewandowski (32) habe über Jahre mitgeholf...

