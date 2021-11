Europa League : Leverkusen vorzeitig Gruppensieger und im Achtelfinale

Bayer Leverkusen hat sich den Gruppensieg in der Europa League gesichert und steht direkt im Achtelfinale. Die Werkself bezwang Celtic Glasgow und ist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Leverkusen | Ohne Zwischenstopp ins Achtelfinale: Bayer Leverkusen hat den neuen Modus in der Fußball-Europa League genutzt und gleich drei Hürden auf einmal übersprungen. Durch das 3:2 (1:1) gegen Celtic Glasgow sicherte sich Bayer schon vor dem letzten Gruppenspiel das Weiterkommen und den Sieg in der Gruppe G und vermeidet damit die beiden Spiele in der K.o....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.