Bundesliga : Leverkusen-Trainer Seoane: „Müssen uns Kritik stellen“

Nach vier sieglosen Spielen in Serie und der Pleite gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal hofft Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane auf eine schnelle Wende.

Leverkusen | „Wir sind in einer schwierigen Situation. Es gibt ein paar Widerstände, die müssen wir gemeinsam bewältigen und wenn wir da rauskommen, dann wird die Mannschaft auch wieder an die guten Leistungen anknüpfen“, sagte der Coach vor der Partie am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr). Er versuche mit Gesprächen auf die Spieler einzuwirken. ...

