Bundesliga : Leipzigs Trainer setzt auf bewährtes Team gegen Augsburg

Domenico Tedesco wird nach seinem erfolgreichen Trainer-Debüt bei RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach wohl auch im zweiten Spiel unter seiner Regie auf dieselbe Startelf zurückgreifen.

Leipzig | „Es macht Sinn, gewisse Sachen zu belassen, vor allem, wenn die Mannschaft verunsichert ist“, sagte der 36-Jährige mit Blick auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Der Nachfolger von Jesse Marsch könnte mit seinem neuen Team eine Premiere in dieser Spielzeit schaffen. Ein Auswärtssieg ist den Sachsen in dieser Spielzeit...

