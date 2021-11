Union zu Gast beim FC : Kult in Köln und Köpenick: Baumgart gegen die alte Liebe

Steffen Baumgart hat bislang weder die Champions League noch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Dafür hat der Trainer des 1. FC Köln etwas geschafft, was auch viele Erfolgstrainer nicht von sich behaupten können: Er genießt bei gleich zwei Vereinen Kultstatus.

Köln | In Köln hat Steffen Baumgart jetzt sogar ein eigenes Lied. Ob der „Baumgart-Marsch“ von Entertainer Lorenz Büffel das Zeug zum Kölner Karnevalshit hat, muss sich zwar noch zeigen, doch fest steht. Der Trainer des FC hat es bereits in kürzester Zeit zur Kultfigur am Rhein geschafft. Kult ist der Fußball-Lehrer, der auch bei klirrender Kälte gerne ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.