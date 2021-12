Bundesliga : Kohler favorisiert FC Bayern im Spitzenspiel

Der frühere Fußball-Nationalspieler Jürgen Kohler sieht vor dem Bundesliga-Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München am Samstag den Rekordmeister leicht im Vorteil.

Dortmund | „Ich würde die Chancen auf 60:40 taxieren“, sagte Kohler, der in seiner Karriere sowohl für den BVB als auch die Bayern spielte, dem Internet-Portal „t-online“. Der 56-Jährige begründete dies mit dem Mangel an Top-Spielern bei den Dortmundern: „Haaland ist der einzige Unterschiedsspieler, den der BVB hat. Das ist in der Spitze aber zu wenig.“ Die B...

