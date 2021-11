Premier League : Klopps Liverpool nach Sieg gegen Southampton vorerst Zweiter

Der FC Liverpool mischt mit seinem Trainer Jürgen Klopp weiter an der Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier League kräftig mit.

Liverpool | Die Reds kamen zu einem ungefährdeten 4:0 (3:0) gegen den FC Southampton mit dem früheren Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl. Der Portugiese Diogo Jota brachte am 13. Spieltag mit einem Doppelpack in der 2. und 32. Minute sein Team schon früh in Führung. Der Ex-Bayern-Profi Thiago legte (38.) noch vor der Pause nach. Der Niederländer Virgil van Dijk se...

