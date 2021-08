Premier League : Klopp genervt über harte Zweikämpfe: „Dann schaut Wrestling“

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat sich nach dem 2:0 (1:0)-Sieg in der Fußball-Premier-League gegen den FC Burnley verärgert über das harte Zweikampfverhalten der Gäste geäußert.

Poulsbo | „Es ist, als ob wir zehn oder 15 Jahre in der Zeit zurückgegangen sind“, meckerte Klopp nach dem Spiel am Samstag beim Sender BT Sport. „Wenn euch sowas gefällt, dann schaut euch Wrestling an.“ Die Gäste-Spieler hatten die Profis des FC Liverpool hart angegangen. Schiedsrichter Mike Dean zeigte während der Partie in Anfield jedoch weder eine Gelbe noc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.