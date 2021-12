Bundesliga : Keine neuen Coronafälle: Testreihe bei RB Leipzig negativ

RB Leipzig kann sein Spiel in der Fußball-Bundesliga beim 1.

Leipzig | FC Union Berlin wohl wie geplant austragen. Wie der Club mitteilte, waren alle am Dienstag durchgeführten PCR-Tests negativ. Am Mittwochmittag werden zusätzlich noch einmal Schnelltests vorgenommen. „Sollten auch diese Tests negativ ausfallen, wird das Teamtraining wieder aufgenommen“, teilte der Club mit. Das in dieser Bundesliga-Saison auswärts n...

