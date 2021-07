Gold Cup : Katars Fußballer spielen sich in die Herzen

Katars Nationalmannschaft sorgt beim Gold Cup in den USA für Furore. Die Auswahl des WM-Ausrichters 2022 spielt als Gast mit und steht im Halbfinale.

Austin | Gut gelaunte Fans jubeln in die Kamera und zeigen Trikot und Schal. Einer trägt Sombrero und hat einen goldenen WM-Pokal in der Hand. Es ist ein nettes Image-Filmchen, das der katarische Fußball-Verband in dieser Woche verbreitete. Positive Eindrücke vom Gold Cup, der Kontinentalmeisterschaft Nord- und Mittelamerikas sowie der Karibik, an dem der W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.