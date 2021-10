DFB-Team : Kapitän Neuer beim Abschlusstraining - Rüdiger pausiert

Kapitän Manuel Neuer hat vor der Abreise der Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Qualifikationsspiel in Skopje gegen Nordmazedonien wieder am Training teilgenommen.

Skopje | Der 35 Jahre alte Torwart vom FC Bayern München hatte am Freitag beim 2:1 gegen Rumänien wegen muskulärer Probleme pausiert. Die deutsche Nummer 1 war im Volksparkstadion von Marc-André ter Stegen vertreten worden. Am Sonntagvormittag zählte Neuer im Stadion des FC St. Pauli wieder zur DFB-Trainingsgruppe. Die Einheit war aber nur in der Aufwärmpha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.