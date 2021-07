Transfermarkt : Kalajdzic schließt weder VfB-Abschied noch Verlängerung aus

Stürmer Sasa Kalajdzic hat eine Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart nicht ausgeschlossen.

Kitzbühel | „Natürlich kann ich mir vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern. Warum sollte ich das nicht können? Aber das müsste auch passen. Das entscheide nicht nur ich, das entscheiden auch andere“, sagte der 24 Jahre alte Österreicher im VfB-Trainingslager in Kitzbühel. Auch ein Abschied in diesem Sommer scheint möglich. „Aber es müsste was kommen, was ein...

