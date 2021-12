2. Liga : KSC beendet im Landesduell Heidenheimer Siegesserie

Der Karlsruher SC hat die Siegesserie des 1.

Karlsruhe | FC Heidenheim beendet und einen versöhnlichen Hinrunden-Abschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Badener setzten sich im Landesduell mit den Schwaben mit 3:2 (2:1) durch. Malik Batmaz per Doppelpack (8. und 39. Minute) und Marvin Wanitzek per Handelfmeter (57.) erzielten die Tore für den KSC, der nun zehn Punkte vor dem Relegationsrang ...

