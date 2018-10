Bundestrainer Löw gibt den DFB-Kader für die Nations-League-Spiele bekannt und wartet mit einer großen Überraschung auf.

von Alexander Barklage

05. Oktober 2018, 13:17 Uhr

Berlin | Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der neugegründeten Nations League am Samstag, 13. Oktober, in Amsterdam auf die Niederlande und drei Tage später in Paris auf Weltmeister Frankreich. Bundestrainer Joachim Löw hat nun seinen Kader für die beiden Partien bekanntgegeben. Besonders ein Name lieferte dabei am Freitag Diskussionsstoff: Mark Uth.

Löw beruft den Schalker Stürmer Mark Uth erstmals in den DFB-Lader und begründet seine Maßnahme wie folgt: "Wir haben Mark Uth schon länger beobachtet. Er ist dynamisch, schnell und strahlt immer eine gewisse Torgefahr aus. Nun wollen wir ihn gerne besser kennenlernen."

Trotz dieser Aussage des Bundestrainers kommt die Nominierung des Angreifers für viele überraschend, denn nach seinem Wechsel von Hoffenheim zu Schalke hat Uth bislang in neun Spielen noch kein einziges Tor erzielt. In der vergangenen Saison zeigte Uth hingegen im Kraichgau überragende Leistungen und brachte es in 31 Partien auf 14 Treffer – damals blieb eine Nominierung seitens Löw jedoch aus.

Rudy kehrt zurück - Gündogan fällt aus

Neben Uth kehrt der ebenfalls aktuell nicht in Bestform spielende Schalker Sebastian Rudy in den DFB-Kader zurück. Verzichten muss Löw auf die verletzten Ilkay Gündogan (Oberschenkelverletzung) und Nils Petersen (Schultereckgelenksprellung). Nicht berücksichtigt wurde der Leverkusener Verteidiger Jonathan Tah.

Insgesamt sind 18 Spieler dabei, die auch im Sommer beim historischen WM-Vorrunden-Aus im Kader standen. "Im Kern vertraue ich in dieser Phase den Spielern, die wir auch schon im September zusammen hatten", sagte Löw.