Transfermarkt : Jérôme Boatengs neuer Job in Lyon: „Neues Kapitel“

Jérôme Boateng verschlägt es nach Frankreich. In Olympique Lyon hat er einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Ex-Weltmeister erhält einen Vertrag über zwei Jahre. Und will noch mal angreifen.

Décines-Charpieu | In schicker Designerjacke, mit Goldkette und stylischer Sonnenbrille stieg Jérôme Boateng aus dem Privatflieger und begann sein neues Abenteuer in Lyon. Auch die ersten Selfies mit Fans machte der deutsche Ex-Weltmeister gleich auf dem Rollfeld, ehe er sich nach bestandenem Medizincheck tags darauf bei seinem neuen Club Olympique Lyon in der franzö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.