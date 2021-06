Fußball-EM : Vom Zuschauer zum Matchwinner: Locatelli trifft doppelt

Manuel Locatelli ist ein Gesicht des geglückten Umbruchs in Italiens Nationalelf. Bei der EM glänzt der 23-Jährige wie das gesamte Team und lässt die Fußball-Nation von mehr träumen.

Roma | Ohne das Coronavirus wäre Manuel Locatelli in diesem bisher so begeisternden italienischen EM-Sommer wohl nur Zuschauer gewesen. Doch die Pandemie katapultierte den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler mitten hinein in die Squadra Azzurra und in diese EM. „Das war eine fantastische Partie, ich kann es noch gar nicht richtig glauben“, sagte Locatelli, d...

