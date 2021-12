Champions League : Interimstrainer Beierlorzer fordert Reaktion von RB-Profis

Nach dem Marsch-Aus herrsche nachdenkliche Stimmung im Team, versichert Interimstrainer Beierlorzer nach seiner Rückkehr aus der Corona-Quarantäne. Nachdem die RB-Profis den Vorgaben von Marsch nicht folgen konnten, fordert er nun eine deutliche Reaktion.

Leipzig | Die gute Laune bei RB Leipzig ist in der Weihnachtszeit vorerst verschwunden. Nach der Trennung von US-Daueroptimist Jesse Marsch will Interimstrainer Achim Beierlorzer eine deutliche Leistunssteigerung seines Teams sehen. Er hofft beim Endspiel um das Überwintern in der Europa League am heutigen Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) gegen den englischen ...

