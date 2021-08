Transfermarkt : Hoppe verlässt Schalke - Vierjahresvertrag bei RCD Mallorca

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat seinen Kader weiter verkleinert.

Gelsenkirchen | Der Amerikaner Matthew Hoppe wechselt zum spanischen Erstligisten RCD Mallorca und unterschrieb dort einen Vierjahresvertrag. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Das teilte Schalke am Dienstag mit. „Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.