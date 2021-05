Fussball-Kolumne : Holstein Kiel und die beste zweite Liga aller Zeiten

Warum es für Holstein Kiel in der Relegation nicht einfacher wird und wir die beste 2. Bundesliga aller Zeiten bekommen werden, resümiert Jürgen Muhl in seiner wöchentlichen Fußball-Kolumne.

Flensburg | Was ist nur mit Holstein Kiel los? Warum fährt den Spielern zur Halbzeit der Schreck in die Glieder, wenn sie mit einer 1:0-Führung mit erhobenem Kopf in die Kabine gehen und mit gesenktem Haupt wieder herauskommen? So war es beim 2:3 in Karlsruhe und am Sonntag im Holstein-Stadion beim 2:3 gegen Darmstadt 98. Zweimal die jeweilige Halbzeit-Führung, b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.